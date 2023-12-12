شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: احتشاد المواطنين أمام اللجان يؤكد ثقتهم فى القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلى النائب أحمد إسماعيل ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داعيا جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن الاحتشاد أمام اللجان والوقوف في طوابير ممتدة يعكس حرص المواطنين على المشاركة بقوة في الاستحاق الدستورى نظرا لإدراكهم حساسية المرحلة الحالية، وضرورة الالتفاق حول الوطن والقيادة السياسية الواعية للرئيس السيسى ،في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن مصر تسير بقوة في المسار الديمقراطى والتنموى.
وأشاد إسماعيل بالمظهر الحضارى الذى شهدته العملية الانتخابية خلال أيام التصويت ، موجها الشكر للهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في تنظيم الانتخابات والتي وجهت رسالة للجميع على التلاحم بين المواطنين ومؤسسات الدولة .
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
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