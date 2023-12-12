شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: احتشاد المواطنين أمام اللجان يؤكد ثقتهم فى القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى النائب أحمد إسماعيل ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داعيا جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن الاحتشاد أمام اللجان والوقوف في طوابير ممتدة يعكس حرص المواطنين على المشاركة بقوة في الاستحاق الدستورى نظرا لإدراكهم حساسية المرحلة الحالية، وضرورة الالتفاق حول الوطن والقيادة السياسية الواعية للرئيس السيسى ،في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن مصر تسير بقوة في المسار الديمقراطى والتنموى.

وأشاد إسماعيل بالمظهر الحضارى الذى شهدته العملية الانتخابية خلال أيام التصويت ، موجها الشكر للهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في تنظيم الانتخابات والتي وجهت رسالة للجميع على التلاحم بين المواطنين ومؤسسات الدولة .