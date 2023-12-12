شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حملة حازم عمر عقب الإدلاء بصوته: نسب المشاركة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى والمنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوته الانتخابي في اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد النقيب محمد محمود عبدالعزيز بالطالبية.

وقال أبوهميلة لـ"الخليج 365"، إن نسب المشاركة تاريخية، والمصريين كانوا علي قدر المسئولية، مشيرا إلي ان الشعب النصري يظهر معدنه في أوقات الأزمات فكانوا جميعا في الداخل والخارج علي مستوي المسئولية.

وأضاف أبو هميلة، ان الانتخابات الرئاسية شهدت تمثيل غير مسبوق للأحزاب السياسية، بوجود 3 مرشحين رئاسيين ممثلين للأحزاب المصرية، مؤكدا أن الفترة الراهنة تشكل أفضل مرحلة تعيشها الأحزاب.

وأكد الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت 45% من المقيدين بجداول الناخبين نجاح غير مسبوق، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة إلي 60%.