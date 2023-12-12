شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حملة حازم عمر عقب الإدلاء بصوته: نسب المشاركة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلي اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى والمنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوته الانتخابي في اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد النقيب محمد محمود عبدالعزيز بالطالبية.
وقال أبوهميلة لـ"الخليج 365"، إن نسب المشاركة تاريخية، والمصريين كانوا علي قدر المسئولية، مشيرا إلي ان الشعب النصري يظهر معدنه في أوقات الأزمات فكانوا جميعا في الداخل والخارج علي مستوي المسئولية.
وأضاف أبو هميلة، ان الانتخابات الرئاسية شهدت تمثيل غير مسبوق للأحزاب السياسية، بوجود 3 مرشحين رئاسيين ممثلين للأحزاب المصرية، مؤكدا أن الفترة الراهنة تشكل أفضل مرحلة تعيشها الأحزاب.
وأكد الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت 45% من المقيدين بجداول الناخبين نجاح غير مسبوق، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة إلي 60%.
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز