شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. قاضى يساعد أحد المكفوفين للإدلاء بصوته فى كرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية، ساعد رئيس اللجنة الفرعية بقرية كومبرة بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة المستشار إيهاب المهدى أحد الأشخاص من كبار السن وذوى الإعاقة - من المكفوفين- على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وهناك العديد من المشاهد التي حرص فيها القضاة على تذليل أية عقبات قد تواجه الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم وذلك في العملية الانتخابية، وهذا في إطار التيسيرات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية من استلامهم عن المقر الانتخابي ببطاقة الرقم القومي من موقع الهيئة، وكذلك تعديل مراكز الاقتراع والتيسير علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية وذلك توزيع الناخبين علي المراكز الانتخابية، وأنه تم اختيار اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية.

ومن ضمن التيسيرات أيضا، توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل عملية تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوفير كل الإجراءات التي توفر تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية، وأن اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" في الانتخابات من خلال بطاقة تصويت بطريقة برايل، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال النموذج الارشادي في اللجان الانتخابية.