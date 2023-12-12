بالطبول والهتافات.. وفد حملة المرشح حازم عمر يتابعون الانتخابات بالجيزة

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر ومسئولى حزب الشعب الجمهورى بالهرم اللجان الانتخابية بمركز الصحة بمنشأة البكارى بمحافظة الجيزة لمتابعة سير العملية الانتخابية وسلاسة قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى أخر أيام الإقتراع.

واصطحب أعضاء حملة المرشح حازم عمر الطبول مرددين "تحيا مصر" وملوحين بعلامة النصر لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

وأكد محمد البطران أمين حزب الشعب الجمهورى بالهرم بمحافظة الجيزة وممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن مواصلة حالة الإقبال الكثيف من جانب المواطنين علي كافة اللجان الانتخابية وسط تيسيرات كبيرة مقدمه للمواطنين.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.