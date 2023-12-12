برلمانيون: الانتخابات الرئاسية 2024 الأنجح فى تاريخ مصر الحديث

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القاهرة - سامية سيد - "الانتخابات الرئاسية 2024 الأنجح في تاريخ مصر الحديث"، هكذا أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى تعقيبهم علي المشاركة غير المسبوقة للمصريين على مدار الأيام الثلاث المخصصة لتصويت المصريين بالداخل والتي انطلقت يوم 10 ديسمبر الجارى، مؤكدين أن إشادة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الإقليمية والعربية والدولية بالمشهد الحضاري والديمقراطى لاحتشاد المواطنين بمثابة دليل قاطع على النجاح الكبير لهذه الاستحقاق الدستوري.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إن إشادة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الإقليمية والعربية والدولية بالانتخابات الرئاسية والمشهد الحضاري والديمقراطى لاحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالي بمثابة دليل قاطع على النجاح الكبير لهذه الانتخابات التى تعد واحدة من أنجح الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر فى تاريخها الحديث.

وأكد " زين الدين" فى تصريحات صحفية، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية يعد دليلاً واضحاً على وعى الشعب المصرى بممارسة حقوقه الدستورية ومشاركتهم الإيجابية فى صنع مستقبل أفضل للوطن، معتبراً احتشاد الأسر المصرية من الرجال والنساء والشباب أمام اللجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالي بمثابة رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين التحية والتقدير لكل المواطنين بصفة عامة وجماهير وأهالى بمحافظة البحيرة بصفة خاصة على ممارسة حقهم الدستورى فى هذه الانتخابات بكل حرية لاختيار المرشح الرئاسة الأفضل والأجدر فى قيادة سفينة الوطن خلال الـ 6 سنوات القادمة، مؤكداً أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة فى دعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى، إن الاقبال الكبير وغير المسبوق من المصريين في الانتخابات الرئاسية التي تختتم أعمالها اليوم بمثابة صفعة قوية على وجه الإرهابية والمليشيات الإلكترونية، مشيراً إلي أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قدموا للعالم كله تجربة جديدة فى ممارسة حقوقهم السياسية بصورة حضارية وبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله أنهم يكونون على قلب رجل واحد ويقفون خلف الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر موجهاً تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى لايتوانى لحظة فى دعم ومساندة مصر بجميع مؤسساتها.

وأشار الدكتور إيهاب رمزى، إلي أن الشعب المصري بالمشاركة الكبيرة في صناديق الانتخاب وجه رساله للعالم، حول عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة الديمقراطية وحقوقهم السياسية فى أروع صورها فى اختيارهم لرئيسهم بنزاهة وحيادية، وذلك لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة واستكمال مواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية.

في السياق ذاته، أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال التاريخي من جانب المصريين علي الانتخابات الرئاسية يعكس شعور المصريين بالمسؤولية تجاه وطنهم في ظل ما يتعرض له من تحديات وظروف إقليمية شديدة الحساسية والتعقيد، مشيرا إلي أن مشهد اصطفاف المصريين خلف دولتهم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصرية وملاحمه النضالية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار وطنه وسلامة أراضيه.

وقال "صبور"، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة 45% من إجمالي أعداد المقيدين بجداول الناخبين بالانتخابات الرئاسية، يؤكد أننا علي أعتاب انتخابات تاريخية، بنسب مشاركة غير مسبوقة، داعيا جموع الشعب المصري بمواصلة الاحتشاد والمشاركة بفاعلية حتى يتمكن كل مصري من المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية تجري في مناخ من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، وهو ما بعث رسالة طمأنة للجميع بأن صوته مؤثر وقادر علي إحداث فارق حقيقي في العملية الانتخابية، التي تأتي بمشاركة وتفاعل حزبي غير مسبوق.