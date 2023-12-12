المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نقصف بالمدفعية مواقع إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري انه "نقصف بالمدفعية مواقع إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية". وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:30 من بعد ظهر ‏يوم الثلاثاء 12-12-2023 نقاط انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".

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