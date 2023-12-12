اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اننا "قررنا القيام بإجراءات لتحسين قدرتنا على فحص المساعدات الداخلة من معبر رفح"، مؤكدا اننا "لن نسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أي معبر باستثناء رفح". ولفت الى ان "خيار المسلحين في غزة هو الاستسلام أو الموت".
ورأى ان "حماس هي السبب في معاناة أهالي قطاع غزة"، معتبرا ان "حزب الله يعرض متعمدا حياة القوات الدولية على الحدود للخطر"، مشددا على ان "بيروت ستواجه نفس مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا". واكد اننا "لن نقبل بوجود جيش إرهابي على حدودنا لا شمالا ولا جنوبا".
ولفت الى انه "يمكن تحويل غزة إلى جنة شرط أن لا تظل تحت حكم إرهابي، كما يمكن إنهاء الحرب اليوم إذا ألقت حماس سلاحها".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن نقبل بوجود "جيش إرهابي" على حدودنا لا شمالا ولا جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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