بري: على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل إنتخاب رئيس كمدخل أساسي لإنتظام عمل المؤسسات

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الإقتصادية، وتفاقم أزمة النزوح السوري يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وإستهداف الاحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية، واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به اسرائيل مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس في بلدة الطيبه وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحاً في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك".

ولفت خلال إستقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد، الى ان "ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لإنتظام عمل المؤسسات"، مشددا على "أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه نقابة المحامين الى جانب المجلس النيابي في تطوير العمل التشريعي".

بدوره، ذكر المصري اننا "بحثنا مع بري بالمواضيع التي دائماً عم نستعرضها معه كمجلس نقابة والتي يساعدنا بها ويتابعها وخاصة موضىوع الرسم على الواحد بالاف المتوجب لنقابة المحامين والضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمحامين واستثنائهم منها ريثما يتم استثنائهم من الضريبة او رفع سقف هذه الضريبة".

ولفت الى ان "إضافة الى موضوع الطابع الخاص بنقابة المحامين ورفع قيمته وملفات اخرى تتعلق بالنقابة وبمصالح المحامين وقد شدد بري في مستهل الاجتماع على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، من أجل إنتظام عمل المؤسسات الدستورية والدوائر العامة والمحاكم ونحن ايضاً كنقابة شددنا على هذا الامر وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهذا هو مطلب اساسي من اجل انتظام عمل المؤسسات وشكراً".