ادى هطول الامطار بغزارة قبل قليل الى تدفق المياه الى داخل مطار بيروت الدولي بالاضافة الى الطرقات المحيطة به وموقف السيارات الخاص بالمطار.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر غرق قاعات المطار بالمياه.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، لـ"النشرة" ان العمل جار على معالجة الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر تدفق المياه الى داخل مطار بيروت الدولي بعد هطول الأمطار بغزارة وفادي الحسن يؤكد لـ"النشرة" العمل على معالجة الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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