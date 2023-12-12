بوصعب: لا يوجد أفخاخ في الجلسة التشريعية ونصيحتي أن نذهب الى تعيين قائد جديد للجيش

أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنه تم اقرار 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الانساني.

ولفت بو صعب في تصريح له بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة انه "تم ازالة موضوع التعليم الخاص من جدول المعجل المكرر واحالته الى اللجان المشتركة، لأن الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا اليوم على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس".

وشدد بو صعب على انه " لا يوجد أفخاخ في الجلسة التشريعية ونصيحتي أن نذهب الى تعيين قائد جديد للجيش".