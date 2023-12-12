أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنه تم اقرار 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الانساني.
ولفت بو صعب في تصريح له بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة انه "تم ازالة موضوع التعليم الخاص من جدول المعجل المكرر واحالته الى اللجان المشتركة، لأن الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا اليوم على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس".
وشدد بو صعب على انه " لا يوجد أفخاخ في الجلسة التشريعية ونصيحتي أن نذهب الى تعيين قائد جديد للجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: لا يوجد أفخاخ في الجلسة التشريعية ونصيحتي أن نذهب الى تعيين قائد جديد للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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