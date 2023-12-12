وفاة طفل فلسطيني بعد تعّذر نقله إلى مستشفى جنين بسبب إعاقة الجيش الاسرائيلي لتنّقل سيارات الإسعاف

افادت وسائل اعلام فلسطينية، عن وفاة الطفل أحمد محمد سمار من بلدة اليامون، بعد تعّذر نقله إلى مستشفى جنين؛ بسبب إعاقة الجيش الاسرائيلي لتنّقل سيارات الإسعاف، حيث نقله والده مشياً على الأقدام قبل الإعلان عن وفاته قبل قليل. هذا ويحاصر الجيش الاسرائيلي مستشفى جنين الحكومي ويمنع فرق الإسعاف من التحرك باتجاهه.

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