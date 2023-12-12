الدفاع التركية: تدمير 13 هدفًا لـ"بي كي كي" ومقتل عدد من عناصرها بعملية جوية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "القوّات التّركيّة نفّذت عمليّات جوّيّة على أهداف إرهابيّة لتنظيم "بي كي كي"، في مناطق غارا ومتينا وهاكورك وقنديل شمالي ​العراق​".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّات تمّ تنفيذها في إطار حقوق الدّفاع المشروع عن النّفس، المنبثقة عن المادّة 51 من ميثاق ​الأمم المتحدة​"، مشيرةً إلى أنّه "تم تدمير 13 هدفًا، تشمل كهوفًا ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها التّنظيم، ويتواجد فيها قياديّون، عبر الغارات الجوّيّة".

ولفتت الوزارة إلى أنّه "جرى تحييد العديد من المسلّحين، باستخدام أكبر قدر ممكن من الذّخيرة المحليّة والوطنيّة في العمليّات الّتي تمّ تنفيذها"، مشدّدةً على أنّه "تم اتخاذ التّدابير اللّازمة كافّة لمنع تضرّر المدنيّين الأبرياء والعناصر الصّديقة والأصول التّاريخيّة والثّقافيّة والبيئيّة خلال العمليّات".