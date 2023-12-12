بو حبيب التقى تورك في جنيف: لبنان يتمسك بالقانون الدولي الإنساني كغطاء شرعي لحمايتة من الأطماع الإسرائيلية

عبّر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في مقر الأمم المتحدة في جنيف عن "تقديره لموقف المفوض السامي تجاه لبنان"، مؤكدا "التمسك بتعزيز وجود المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت".
واشار الى ان "الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعني لبنان كثيرًا، وبخاصة أننا ساهمنا بصياغته من خلال الكبير شارل مالك مقرر اللجنة في حينه"، مشددا على "تمسك لبنان البلد المحب للسلام بالقانون الدولي الإنساني كغطاء شرعي لحمايتة من الأطماع الإسرائيلية".
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