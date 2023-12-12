شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تجدد الدعوة لحماية المجال الصحي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى حماية المدنيين والمجال الإنساني والرعاية الصحية في قطاع غزة، بعد وقوع حوادث جسيمة أثناء القيام بمهام شديدة الخطورة لنقل المرضى والمصابين وتوصيل الإمدادات الطبية.

جاءت الدعوة في أعقاب التأخير عند نقاط تفتيش عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز العاملين الصحيين خلال قيامهم بمهمة نقل للمصابين وتوصيل إمدادات طبية إلى المستشفى الأهلي في شمال غزة؛ ما أدي إلى وفاة أحد المصابين.

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صعوبات تواجه تقديم المساعدات

وأشارت المنظمة إلى الصعوبات التي تواجهها الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات في غزة، رغم الحاجة الماسة للمدنيين إليها للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي، على النحو الذي دعا إليه قرار المجلس التنفيذي للصحة العالمية في العاشر من ديسمبر الجاري، وتأكيد المنظمة التزامها الراسخ بالبقاء داخل قطاع غزة ومساعدة السكان بعد أن أصبح الدعم الإنساني هناك على وشك الانهيار.

ودعت المنظمة إلى وقف إطلاق النار حتي تتمكن المنظمات الإغاثية من القيام بعملها دون عوائق، وتجديد الإمدادات الطبية والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية، لمنع المزيد من التدهور في النظام الصحي والوقاية من الأمراض والجوع والمعاناة .