شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إرهابي إلى 50 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا للشرطة في منطقة "ديرة إسماعيل خان" شمال غربي باكستان إلى 50 قتيلاً على الأقل، بينهم 23 جندياً و27 إرهابياً.

وكشف بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن مجموعة من المسلحين شنّت الهجوم على مركز الشرطة الواقع في بلدة "داربن"، وحاولت دخول المركز.

سيارة مفخخة

وأشار البيان إلى أن محاولة دخول المركز تم إحباطها بشكل فعلي مما اضطر الإرهابيين إلى صدم الموقع بسيارة مفخخة، أعقب ذلك هجوم انتحاري.

وأوضح أن الانفجارات الناجمة عن الهجوم أدت إلى انهيار المبنى وتسببت في سقوط العديد من الضحايا، إذ لقي ثلاثة وعشرون جنديًا مصرعهم، بينما تمكنت قوات الأمن من القضاء على باقي الإرهابيين خلال عمليات تمشيط نفذتها في المنطقة.