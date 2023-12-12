شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصًا برصاص عناصر مسلحة غربي بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثون شخصًا مصرعهم على يد عناصر مسلحة في بلدة "فو" غربي بوركينا فاسو على بعد قرابة 95 كيلومترًا من "بوبو ديولاسو".

وأفادت مصادر إعلامية، أن العناصر المسلحة كانت ترتدي الزي العسكري، عند إعدامهم في يوم السوق الأسبوعي في بلدة "دوغوناني"، مشيراً إلى أنهم قاموا بمهاجمة المواطنين الحاضرين الذين حاولوا الفرار، إلا أنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليهم وقتلهم.

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مما يذكر أن هذه ليست المأساة الأولى التي تعيشها هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، حيث تعرضت قرية "كيباني" في يوليو الماضي لهجوم قتل خلاله أربعة أشخاص.