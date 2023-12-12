انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى "مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم".

وذكر مصدر طبي مقرب من حماس، أن "الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير المستشفى ومعه الطاقم الطبي بمن فيه النساء، ويخضعهم للتحقيق "تحت التهديد" في قسم الطوارئ".



وطالبت وزارة الصحة في غزة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجماته البرية على غزة أواخر تشرين الاول الماضي، وتنتشر قواته حاليا شمالي وجنوبي القطاع.

