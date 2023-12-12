اخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى "مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم".

وذكر مصدر طبي مقرب من حماس، أن "الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير المستشفى ومعه الطاقم الطبي بمن فيه النساء، ويخضعهم للتحقيق "تحت التهديد" في قسم الطوارئ".


وطالبت وزارة الصحة في غزة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجماته البرية على غزة أواخر تشرين الاول الماضي، وتنتشر قواته حاليا شمالي وجنوبي القطاع.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا