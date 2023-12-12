انت الان تتابع خبر قرار تاريخي للبريميرليج بسبب تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشيلسي مع إدارته الجديدة أنفق أكثر من مليار جنيه استرليني لدعم صفوفه خلال عام، وجذب الانتباه بسبب العقود الطويلة لبعض لاعبيه الجدد في الأشهر الـ18 الماضية.

ووفقا لما كشفه موقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صوتت لصالح تحديد مدد عقود اللاعبين، بحيث لا تزيد عن خمس سنوات فقط بحد أقصى.



وكان في الفترة الماضية، بإمكان الأندية التوقيع على عقود طويلة الأجل، من أجل عدم الوقوع في أي مخالفات للوائح اللعب المالي النظيف، فيما يخص عدد الصفقات أو تكلفتها المالية.

وعلى سبيل المثال، فإن تشيلسي كان أبرز المستفيدين من الوضع السابق، حين تعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك بعقد مدته ثماني سنوات ونصف، وهو الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتقاله للبلوز مقابل 89 مليون جنيه استرليني، بحساب الإضافات والحوافز من شاختار دونيتسك في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما وقَّع تشيلسي مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز على عقد يربطه بالنادي أيضًا حتى صيف عام 2031 بعد انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 106 ملايين جنيه استرليني من بنفيكا.

القرار الجديد سيجعل لوائح البريميرليغ تتماشى مع قانون اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لكن، لن يتم تغيير هذه القاعدة بأثر رجعي، لتشمل عمليات النقل التي حدثت بالفعل أو العقود الموقعة بالفعل.

وأوضح "ذا أتلتيك" أن 15 ناديا صوتوا لصالح ذلك القرار بما فيهم تشيلسي، فيما قوبل ذلك بالرفض من قبل ناديين، وامتنعت 3 أندية عن التصويت في اجتماع الرابطة يوم الثلاثاء.

