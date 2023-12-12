هجمات جبل الطاولة تسلط الضوء على تهديد الجريمة للسياحة في جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - ووصل المتنزهون إلى الطريق قبل الفجر في جبل تيبل الجوهرة الطبيعية في جنوب أفريقيا، ولكن بدلا من مجرد السير في مناظره الطبيعية الوعرة، كانوا يتظاهرون أيضا ضد زيادة الهجمات على المشاة والسياح.

وكانت المتقاعدة ماري لويد، من بين نحو 50 شخصا تجمعوا لدق ناقوس الخطر في أحد المعالم الأكثر زيارة في أفريقيا، قد أصبحت قبل أسابيع فقط واحدة من الضحايا.

كانت المرأة البالغة من العمر 75 عاما في نزهتها اليومية على طول ممرات المشاة في الكتلة الصخرية عندما انقض عليها رجلان - أمسكا بهاتفها وهدداها بقطع أصابعها عندما لم تستطع إزالة خواتمها بالسرعة الكافية.

"في الغالب أشعر بالغضب الشديد لأنه سلب حريتي على الجبل. لا أشعر بالأمان وأنا أمشي" ، قال لويد في الاحتجاج بالقرب من كيب تاون.

مع اقتراب الموسم السياحي في جنوب إفريقيا من ذروته ، يشعر المرشدون بالقلق من اصطحاب المتنزهين إلى أحد السحوبات الرئيسية في إفريقيا عند الفجر والغسق بسبب المخاطر.

وتقول سلطات كيب تاون إن أكثر من 80 هجوما على الطرق الجبلية هذا العام معظمها منذ أغسطس آب.

"نريد أن نشعر بالأمان"

وتقوم الشرطة وحراس الحديقة الآن بدوريات خاصة في الحديقة، بينما تحلق الطائرات بدون طيار والمروحيات حول الهضبة التي يبلغ ارتفاعها 1 مترا.

تعرض ثلاثة من رجال الإنقاذ في الحديقة للسرقة بعد تنفيذ عملية ليلية واحدة.

وتقول السلطات إنه تم تنفيذ العديد من الاعتقالات لكنها لا تزال توصي بأن يقوم المشاة برحلة مدتها ثلاث ساعات في مجموعة وفي ساعات النهار.

وقال منشيه سريم، وهو محام متدرب يبلغ من العمر 25 عاما في كيب تاون، إن الناس يجب أن يكونوا يقظين دائما على الجبل.

وأضاف سيريم: "أعتقد أن الناس يقللون من شأن ذلك ، حيث يرون أنه عندما (تمشي) ، فإنك تحذر من ذلك".

تعتبر المرشدة الجبلية كاثي ليفرتون ، 39 عاما ، أن المسارات الجبلية هي "مكتبها" لكنها الآن متوترة عندما تدخل.

وقالت: "الجميع يريد أن يشعر بالأمان عند الذهاب إلى مكتبه".

"أنت بالتأكيد تفكر مرتين الآن عندما يرغب الناس في حجز جولات لشروق الشمس على وجه الخصوص ، لأن ذلك يعني الانتظار في الصباح في الظلام."

وقال آندي ديفيز، رئيس جمعية أصدقاء جبل الطاولة، للمظاهرة إنه "من غير المقبول أن نكون خائفين جدا من الصعود إلى جبلنا. نحن كجمهور بحاجة إلى الوقوف والنضال من أجل الحق في استخدام جبلنا بأمان ".

وسار المتظاهرون المتنزهون الذين كانوا يرتدون مصابيح أمامية للضوء ويحملون لافتات إلى قمة الجبل على طريق ليون هيت حيث وقع العديد من المتنزهين فريسة للهجمات.

قال ديفيز: "بالنسبة لسكان المدينة ، إنه مكان للسلام والهدوء حيث يمكننا الهروب من ضغوط العمل وضغوط الحياة".

"إنها أيضا منطقة جذب سياحي مهمة للغاية. ومن المهم للغاية أن نعتني بالجبل وأن نضمن أن أي شخص يزور الجبل يشعر بالأمان ".

"قتل الإوزة الذهبية"

تجذب حديقة جبل تيبل الوطنية مئات الآلاف من السياح كل عام ، وكثير منهم من الخارج. مع وصول موسم الصيف في نصف الكرة الجنوبي إلى ذروته في نهاية العام ، تشعر صناعة السفر بالقلق.

وقال جان بيير سميث، عضو مجلس كيب تاون المسؤول عن سلامة وأمن المدينة، إن ما يصل إلى 240 ألف شخص في كيب تاون يكسبون رزقهم من السياحة، لكنه سلط الضوء على الاعتقالات الأخيرة.

وقال: "في حين أن الهجوم على سائح ليس أكثر أهمية من الهجوم على أحد السكان المحليين ، إلا أنه يأتي مع خطر إضافي على المدينة من هذا الاستثمار في سياحتنا".

واستقبلت جنوب أفريقيا أربعة ملايين سائح وافد في الأشهر الستة الأولى من العام. تقدم الصناعة مساهمة أكبر في الاقتصاد من الزراعة.

لكن ارتفاع الجريمة هو مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء البلاد. كما كثفت الشرطة دورياتها على الطريق الرئيسي من العاصمة بريتوريا إلى منتجع صن سيتي والمتنزهات الوطنية القريبة بعد أن هاجم مهاجمون مسلحون حافلات تقل زوارا أجانب.

وفي إحدى الحالات، استمر سائق حافلة تقل 32 نمساويا في السير حتى مركز شرطة صن سيتي بعد إطلاق النار على السيارة، حسبما ذكرت الشرطة.

وأضافت الشرطة أن أربعة مسلحين ملثمين أوقفوا الأسبوع الماضي حافلة أصغر على الطريق وأخذوا مجوهرات ونقودا وهواتف وبطاقات مصرفية من 11 شخصا.

وقال أشخاص مثل ليفرتون، الذين يعتمدون على السياحة، إنها لن تستسلم لكنها محبطة.

وقالت ليفرتون إن الحجوزات انخفضت لكنها مصممة على ألا تكون "محاصرة".

"لا أريد أن أكون سجينا لذلك سأظل أخرج وسأظل أفعل ما أفعله وأذهب في نزهاتي وآخذ ضيوفي».

"جبل الطاولة هو واحد من أفضل ثلاثة حدائق وطنية في البلاد. إنه نوع من قتل الإوزة الذهبية من خلال عدم الحفاظ على السلامة ".