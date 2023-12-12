الصحة العالمية: تعرب عن قلقها إزاء احتجاز العاملين الصحيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء التفتيش المطول للقوافل الصحية في قطاع غزة واحتجاز العاملين الصحيين هناك.

وقال جيبريسوس عبر موقع (إكس - تويتر سابقا) إنه تم إيقاف بعثة تقودها منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى الأهلي في غزة يوم السبت الماضي، مرتين عند نقطة تفتيش في طريقها إلى شمال غزة وفي طريق العودة، مشيرا إلى أنه تم احتجاز بعض من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف جيبريسوس قائلا "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين الذي يعرض حياة المرضى بالفعل للخطر".. وشددت منظمة الصحة العالمية على أن عرقلة سيارات الإسعاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والصحي أمر غير معقول، قائلة إن الرعاية الصحية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، محمية بموجب القانون الدولي، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف.

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، مع وزير التنمية الدولية في كندا أحمد حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الجبير استقبل في مقر الوزارة بالرياض، وزير التنمية الدولية في كندا، أحمد حسين، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

وبحث الوزيران، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية وإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.