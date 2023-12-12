"الصحة العالمية" تعلن تفشي الجمرة الخبيثة في 5 بلدان بشرق وجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية، إن خمس دول في شرق وجنوب إفريقيا في منتصف تفشي مرض الجمرة الخبيثة، مع أكثر من 1 حالة مشتبه بها و100 حالة وفاة هذا العام.

وتم الإبلاغ عما مجموعه 1 حالة مشتبه فيها في كينيا وملاوي وأوغندا وزامبيا وزمبابوي، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تأكيد 166 حالة من خلال الاختبارات المعملية.

وقالت إن الدول الخمس تشهد تفشيا موسميا كل عام ، لكن زامبيا تشهد أسوأ حالة منذ عام 2011 وأبلغت ملاوي عن أول حالة إصابة بشرية هذا العام. وأبلغت أوغندا عن 13 حالة وفاة.

عادة ما تؤثر الجمرة الخبيثة على الماشية مثل الأبقار والأغنام والماعز ، وكذلك الحيوانات العاشبة البرية. يمكن أن يصاب البشر إذا تعرضوا للحيوانات أو المنتجات الحيوانية الملوثة.

لا تعتبر الجمرة الخبيثة معدية بشكل عام بين البشر ، على الرغم من وجود حالات نادرة من انتقال العدوى من شخص لآخر ، كما تقول منظمة الصحة العالمية.

وتنتج الجمرة الخبيثة عن بكتيريا مكونة للأبواغ وترتبط أحيانا بالنسخة المسلحة المستخدمة في هجمات عام 2001 في الولايات المتحدة عندما توفي خمسة أشخاص وأصيب 17 آخرون بالمرض بعد تعرضهم لجراثيم الجمرة الخبيثة في رسائل مرسلة عبر البريد.

توجد بكتيريا الجمرة الخبيثة أيضا بشكل طبيعي في التربة.

وفي تقييم منفصل لتفشي المرض في زامبيا وهو الأكثر إثارة للقلق قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن 684 حالة مشتبه بها في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي حتى 20 نوفمبر مع أربع وفيات.

وقد أبلغ عن حالات إصابة بشرية بالجمرة الخبيثة في تسع مقاطعات من مقاطعات زامبيا البالغ عددها 10 مقاطعات. في إحدى الحالات، يشتبه في إصابة 26 شخصا بالمرض من تناول لحم فرس النهر الملوث.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن هناك خطرا كبيرا من انتشار التفشي في زامبيا إلى الدول المجاورة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلي إن تفشي المرض في جميع البلدان الخمسة "من المحتمل أن يكون مدفوعا بعوامل متعددة ، بما في ذلك الصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي وإدراك المخاطر المنخفضة والتعرض للمرض من خلال التعامل مع لحوم الحيوانات المصابة".