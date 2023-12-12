وفاة ما لا يقل عن 100 بسبب الجفاف في زيمبابوي

ياسر رشاد - القاهرة - نفق ما لا يقل عن 100 في أكبر حديقة وطنية في زيمبابوي مع جفاف ثقوب المياه، حسبما ذكرت جماعة دولية لرعاية الحيوان يوم الاثنين.

وقال الصندوق الدولي لرعاية الحيوان إن "موسم الجفاف الممتد قد قلل من ثقوب المياه التي كانت وفيرة في السابق إلى برك موحلة" في حديقة هوانج الوطنية.

وقال الصندوق في بيان "تم الإبلاغ بالفعل عن نفوق 100 على الأقل بسبب نقص المياه".

تغطي هوانج أكثر من 14,600 كيلومتر مربع وهي موطن لحوالي 45,000.

وقال الصندوق "على الرغم من وجود 104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية ، إلا أن سلطات المنتزه تقول إنها ليست كافية ولا تضاهي درجات الحرارة القصوى التي تجفف فتحات المياه الموجودة ، مما يجبر الحياة البرية على المشي لمسافات طويلة بحثا عن الطعام والماء".

وفي سبتمبر/أيلول، أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي بأن "العديد من الحيوانات" تنتقل من الحديقة الوطنية إلى بوتسوانا المجاورة بحثا عن الماء والغذاء.

وقال خبير الصندوق فيليب كوفاوغا إن نفوق الحيوانات "المتوقع" "يجب أن ينظر إليه على أنه أحد أعراض التحديات العميقة والمعقدة التي تؤثر على الحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ".

في عام 2019 ، نفق أكثر من 200 في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي ، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، الذي قال إن "الظاهرة تتكرر".

ويوجد في زيمبابوي نحو 100 ألف وهو ثاني أكبر عدد من الأفيال في العالم ويكاد يكون ضعف قدرة حدائقها، كما يقول دعاة الحفاظ على البيئة.

صنفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الجنوب الأفريقي كمنطقة معرضة للخطر ، وتواجه احتمالا متزايدا للحرارة الشديدة وانخفاض هطول الأمطار بسبب الاحترار العالمي.