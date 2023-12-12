جنوب أفريقيا.. سكان جوهانسبرغ يكافحون للتأقلم مع اجتياح موجة الحر

ياسر رشاد - القاهرة - يتصارع الناس في جميع أنحاء جنوب إفريقيا مع موجة حر حارقة تجتاح البلاد ، حيث ارتفعت درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ارتفاع مستويات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

أصدر خبراء الطقس المحليون تحذيرا من أن الحرارة الشديدة من المرجح أن تستمر لأشهر أخرى ، مما دفع السلطات إلى نصح الناس بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11:00 و 15:00.

يكافح سكان جوهانسبرغ، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في جنوب أفريقيا، للتعامل مع الحرارة الشديدة.

قال أحد السكان،«لم نتمكن من إدارة هذه الحرارة، لأننا الآن لا نستطيع النوم ليلا، خلال النهار لا يمكنك العمل لأن الجو حار جدا لا يمكنك فعل أي شيء ، وكان بعضنا يعاني من بعض الطفح الحراري والأطفال أيضا لم يتمكنوا من التأقلم في المدرسة".

"أنا أقيم في كوخ. كما تعلمون في الهزة ، الجو حار جدا من هذه المنازل الأخرى ، ثم طفلتي ، لم تستطع التأقلم. كانت دائما تتعرق كل ليلة ، حتى في الصباح عندما يتعين علي اصطحابها إلى المدرسة. حتى في المدرسة يقولون لا، يجب أن أعيدها إلى الوراء، لأن الحرارة ليست صحيحة، لذلك كانت تنزف»، قال ساكن آخر.

في حين أن جميع السكان معرضون للخطر ، فإن كبار السن والأطفال والعاملين في الهواء الطلق معرضون للخطر بشكل خاص.

"في مدينة جوهانسبرغ لدينا في الغالب مناطق غير رسمية، في تلك المناطق نجد تيارات النهر ، لذلك عندما يكون لدينا موجات حارة ، لدينا تحد من الشباب ، الأطفال الصغار الذين يحاولون اللعب بجوار هذه الجداول النهرية مع كبار السن ، معظمهم يتناولون الأدوية ، وقد يكونون عرضة للإنهاك الحراري وضربة الشمس ، "قال روبرت مولودزي ، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرج.

لسنوات ، حذر العلماء والنشطاء من عواقب ارتفاع مستويات غازات الدفيئة التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي. تدوي هذه التحذيرات مرة أخرى بصوت عال في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المنعقدة حاليا في دبي.

«يجب أن نكون واضحين تماما أن الإشارة التي نشهدها ليست بسبب التقلبات الجانبية، بسبب تأثير النينو، ولكن بسبب زيادة غازات الدفيئة التي ستزداد درجة حرارة الأرض، وتتزايد، وقد زادت بالفعل، وإذا لم نفعل أي شيء، فإن هذا سيصبح أسوأ لحياة الإنسان، " قال ليسل دايسون ، أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة بريتوريا.

من المتوقع أن تصل انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 37 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون هذا العام ، وهو ما يزيد بنسبة 1.1 في المائة عن عام 2022.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير في نظام الأرض لا رجعة فيه ، مما يؤكد الحاجة الملحة للعمل المناخي.