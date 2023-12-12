مدير عام الأونروا يصف الوضع في غزة بأنه جحيم على الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".

وقال لازاريني، الذي زار القطاع أمس - في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) - : "عدنا إلى غزة، مأساة عميقة لا تنتهي، الناس في كل مكان، يعشيون في الشوارع، ويحتاجون إلى كل شيء. أنهم يناشدون من أجل الأمن ومن أجل نهاية لهذا الجحيم على الأرض"، مُضيفًا أن وكالته تواجه وضعًا مستحيلاً".

وفي سياق متصل بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، مع وزير التنمية الدولية في كندا أحمد حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الجبير استقبل في مقر الوزارة بالرياض، وزير التنمية الدولية في كندا، أحمد حسين، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

وبحث الوزيران، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية وإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.