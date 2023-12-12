رئيس البرلمان العربي: رصدنا سهولة وحرية في الاقتراع مما يؤكد نزاهة انتخابات الرئاسة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، برئاسته، رصد سهولة في عملية الاقتراع أمام المواطن المصري ليدلي بصوته بحرية ودون أي عوائق، وهو ما يؤكد نزاهة الانتخابات.

وقال العسومي - في بيان اليوم الثلاثاء "إن البرلمان لاحظ تطور تنظيم العملية الانتخابية، خاصة سلاسة عملية التصويت والتنظيم الجيد باللجان التي تابعها الخليج 365، ويعتبر البرلمان العربي كل ذلك أشياء إيجابية للعملية الانتخابية وإدارتها"، لافتا إلى أن البرلمان العربي يحترم مهنيته ومصداقيته، وسيصدر تقريراً كاملاً لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد على أن عملية تقييم البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية يتم بكل حيادية وأمانة ومهنية عالية وغير مسيسة، مشيرا إلى متابعة وفد البرلمان العربي لهذا الاستحقاق المهم بعدد من محافظات مصر، موضحا أنه على مدار ثلاثة أيام شهدت محافظات جمهورية مصر العربية عرساً ديمقراطياً بامتياز، تصدرته مشاهد لعدد كبير من الناخبين وإقبال حاشد غير مسبوق من جميع الفئات المختلفة من شباب ونساء وكبار سن عكست صورة الدولة المصرية أمام العالم أجمع، لتكون رسالة جديدة للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار والأمن والديمقراطية.

وأضاف العسومي أن "البرلمان كونه مؤسسة دولية يهمه نقل الحقيقة كاملة لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية بكل حيادية ومهنية بعيدا عن أي تجاذبات أخرى، خاصة وأن البرلمان يمتلك خبرة كبيرة على مستوى الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بجانب متابعة الانتخابات في الدول العربية وغير العربية".

ونوه بأن مصر دولة لديها خبرة واسعة في الاستحقاقات الديمقراطية، كما أكد أن البرلمان العربي سخر كل إمكاناته لكي تقوم البعثة بالدور المنوط بها على أكمل وجه.