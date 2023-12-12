محكمة جنوب إفريقية تبطل قرار الحكومة بالاعتراف بملك الزولو

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة في جنوب أفريقيا، بأن اعتراف الحكومة بملك دولة الزولو العام الماضي كان غير قانوني ، مما قد يؤدي إلى معركة خلافة جديدة.

وأمرت المحكمة العليا في بريتوريا الرئيس سيريل رامافوزا بإجراء تحقيق للتحقيق فيما إذا كان اعتلاء الملك ميسوزولو الزولو المضطرب قد تم بما يتماشى مع القوانين العرفية.

بعد وفاة والده ، تم تعيين ميسوزولو زولو ، 49 عاما ، في عام 2021 ملكا لأكثر من 10 ملايين شخص من الزولو يعيشون في جنوب إفريقيا.

كان على تتويجه التقليدي الانتظار 15 شهرا حتى أغسطس 2022 ، بعد نزاع مرير حول الخلافة الملكية.

تولى ميسوزولو زولو المسؤولية من جودويل زويليثيني، الذي توفي في مارس 2021 بعد حكم دام أكثر من 50 عاما.

وسعى شقيق ميسوزولو الأكبر للزولو، الأمير سيماكادي، إلى إصدار الحكم، الذي قال إن الاعتراف الرئاسي بملك الزولو "غير قانوني وباطل وقرار الاعتراف يلغى بموجب هذا".

في حفل ضخم في أكتوبر 2022 ، أعطى رامافوسا ميسوزولو زولو شهادة مؤطرة عملاقة تعترف به رسميا كحاكم لأغنى ملكية تقليدية وأكثرها نفوذا في البلاد.

ترك الملك زويليثيني ست زوجات وما لا يقل عن 28 طفلا.

ميسوزولو زولو هو الابن الأول لزوجة زويليثيني الثالثة ، التي عينها وصيا على وصيته.

لكن الملكة توفيت فجأة بعد شهر من زوجها ، تاركة وصية تسمي ميسوزولو زولو ملكا.

ادعت زوجة زويليثيني الأولى أنها الزوج الشرعي الوحيد لكنها فشلت في الحصول على أمر من المحكمة بوقف تتويج الرجل الذي يعني اسمه "تقوية شعب الزولو".

وقبل مراسم رسمية لرامافوسا، رفع الابن الأكبر لزويليثيني، الذي ولد خارج إطار الزواج، دعوى قضائية طارئة مدعيا أنه الوريث الشرعي.

كما ادعى إخوة زويليثيني العرش لمنافس آخر.

يعترف دستور جنوب أفريقيا بالحكام والزعماء التقليديين وهم يتمتعون بسلطة أخلاقية كبيرة.

وفي يوليو، انتشرت شائعات بأن ميسوزولو زولو قد تسمم بعد الوفاة المفاجئة لأحد المستشارين المقربين الذي توفي بعد تناول مادة سامة ونفى الملك هذه المزاعم.