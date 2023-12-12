ارتفاع خطير في تشويه الأعضاء التناسلية "طبيا" فى كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - كانت إديناه نياسوغوتا أوموينغا تكافح من أجل حياتها بعد أن أصيبت بمضاعفات أثناء الولادة، سمعت الأطباء في المستشفى الكيني يصفون حالتها بأنها مثال نموذجي على الآثار المدمرة - وحتى المميتة - لتشويه الأعضاء التناسلية.

ولكن على عكس آلاف الفتيات في جميع أنحاء شرق أفريقيا، خضعت أوموينغا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) في مستشفى، على يد عامل صحي - وهو جزء من اتجاه مقلق يبقي هذه الممارسة غير القانونية على قيد الحياة.

يتذكر أوموينغا، البالغ من العمر الآن 35 عاما، "كنت في السابعة من عمري ... لم يخبرني أحد أن ذلك سيسبب الكثير من المشاكل".

عندما حظرت كينيا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2011، توقع قليلون أن هذه الممارسة - التي تتم تقليديا في الأماكن العامة بأبهة واحتفال - ستنتقل إلى العيادات الخلفية والمنازل الخاصة، حيث تقوم الممرضات والصيادلة بإجراء العملية تحت الأرض.

ويدافع الممارسون والمجتمعات على حد سواء عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الطبي - كما هو معروف - باعتباره وسيلة "آمنة" للحفاظ على هذه العادة، على الرغم من المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والنفسية والجنسية للضحية.

وفقا لتقرير صادر عن اليونيسف عام 2021 ، فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الطبي ينمو في مصر والسودان وغينيا وكينيا ، حيث يهدد بالتراجع عن التقدم الذي أحرزته الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في القضاء على هذا التقليد ، والذي ينطوي على إزالة جزئية أو كلية للبظر.

وتقدر كينيا أن معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية انخفضت بأكثر من النصف "من 38 في المائة في عام 1998 إلى 15 في المائة في عام 2022". ومع ذلك، يحذر النشطاء من أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى.

- "التقاليد تتحدى التعليم" -

في مقاطعة كيسي، على بعد 300 كيلومتر (180 ميلا) غرب نيروبي، يتم تنفيذ أكثر من 80 بالمائة من إجراءات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من قبل العاملين الصحيين، وفقا للبيانات الحكومية.

أمضت دوريس كيمونتو أونسومو سنوات في إعطاء الختان لطالبات المدارس في المنطقة الجبلية ، معتقدة أنه بديل أكثر أمانا للإجراء التقليدي الذي خضعت له عندما كانت مراهقة.

وقالت لوكالة فرانس برس "لأنني كنت على دراية بخطر العدوى، كنت أستخدم شفرة جديدة في كل مرة".

"اعتقدت أنني أساعد المجتمع." أضافت الحفلة المربحة 50 في المائة إلى دخلها الشهري كعاملة صحية قبل أن تتوقف عن هذه الممارسة. وجاء الطلب من جميع الجهات، بما في ذلك الأسر من الطبقة المتوسطة العليا.

"التقاليد تتحدى التعليم. يستغرق الأمر وقتا طويلا للتخلص من بعض الممارسات "، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما.

كانت تينا - ليس اسمها الحقيقي - ابنة مهندس ، في منزل جدتها في كيسي عندما حضر عامل صحي في وقت متأخر من الليل لإجراء العملية على الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات وابن عمها.

وقالت لوكالة فرانس برس "شعرت وكأن العالم ينتهي، كان مؤلما للغاية"، وروت عن حبسها بناء على أوامر من جدتها، التي أخبرتها أن عليها البقاء في عزلة حتى يلتئم الجرح.

وهي الآن طالبة في جامعة نيروبي، وتشن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما حملات ضد هذه الممارسة، مما يعكس دفعة متزايدة من قبل الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للقضاء على هذه العادة.

بصفتها الأصغر بين خمس شقيقات نشأت في كيسي ، قالت روزماري أوسانو إنها "شعرت بالضغط" لمواكبة التقاليد عندما تعرضت للختان.

"يشعر الناس وكأننا تبنينا الثقافة الغربية بعدة طرق ... لذلك يريدون التمسك بهذه (الممارسة) كوسيلة للتمسك بثقافتهم»، قال الخريج البالغ من العمر 31 عاما لوكالة فرانس برس.

- "أنقذوني من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" -

ولا يزال هذا الاعتقاد قائما أيضا في جميع أنحاء الشتات، حيث تنتهك العائلات القوانين المحلية وتسافر إلى كينيا لإجراء العملية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، أدانت محكمة في لندن امرأة بريطانية لأخذها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى عيادة كينية للخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية طبيا.

«يتم ذلك من قبل النخبة، وهم يعرفون أنه خطأ لكنهم يفعلون ذلك للدفاع عن ثقافتهم»، قال الناشط إيسناس نيارامبا لوكالة فرانس برس.

وأضافت: «يقولون إنه بدون هذا (القطع) ستكون الفتاة زانية».

وحث الرئيس الكيني وليام روتو الكينيين على التوقف عن ممارسة ختان الإناث، لكن نيارامبا قال إن السلطات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة وأسر الضحايا.

"إذا (رميت) أحد الوالدين ... في السجن وتسليط الضوء عليه ، ثم سيخاف الناس منه ". لكن نشطاء آخرين يحذرون من أن حملة القمع يمكن أن تدفع هذه الممارسة إلى مزيد من السرية.

وبدلا من ذلك، اختارت المنظمات التركيز على بناء الوعي وإقناع الأسر باختيار طقوس بديلة للمرور، والجمع بين طقوس بلوغ سن الرشد الاحتفالية والتعاليم التقليدية.

وفي حفل نظمته مؤخرا منظمة مانغا هارت الكينية غير الربحية في كيسي، غنت حوالي 100 فتاة يرتدين التنانير الصغيرة وتتراوح أعمارهن بين سبعة أعوام و11 عاما الأغاني وتلاوات القوافي، وحثن آباءهن على "إنقاذي من ختان الإناث".

وبينما كان الأطفال يتلقون "شهادات الإنجاز"، صفق أقاربهم المبتهجون وهتفوا - وهو الحفل العام الذي يعكس تصميما ناشئا على إنهاء هذه الممارسة الخطيرة. بعض الجدات والأمهات اللواتي يحتفلن بذلك اليوم يعرفن المخاطر جيدا.

"لقد فقدت الكثير من الدم أثناء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية... لكنني لم أستطع منع حدوث ذلك"، قالت أوموينغا، وهي أم لثلاثة أطفال كادت أن تموت أثناء الولادة.

قالت: "أنا هنا اليوم لأن ابنتي لن تخضع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية". لا أريد أن تعاني بناتي مثلي".