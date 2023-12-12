جنوب إفريقيا تختار القوى النووية كجزء من تدابير معالجة أزمة الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أن جنوب أفريقيا، التي تعاني من شلل اقتصادي بسبب أزمة كهرباء خطيرة وانقطاع متكرر للكهرباء، تخطط لزيادة إنتاجها من الطاقة النووية، وهو أمر هامشي حاليا.

حتى الآن ، تمتلك القوة الصناعية الرائدة في إفريقيا محطة واحدة فقط للطاقة النووية ، وهي الوحيدة في القارة لكن مصنع Koeberg ، بالقرب من كيب تاون ، يعمل بنصف طاقته فقط.

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أنها بدأت مناقشات مع "العديد من الموردين المحتملين" للاستحواذ على وحدات إنتاج جديدة. يمكن أن تكون هذه المفاعلات التقليدية أو المفاعلات النمطية الصغيرة ، والتي هي أقل قوة ولكنها أيضا أقل تكلفة.

وقال زيزاميلي مبامبو، المسؤول عن الطاقة النووية في وزارة الطاقة، في مؤتمر صحفي إنه يأمل في رؤية أول مفاعلات في الخدمة بحلول 2032-2033.

وشدد وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكغوبا على أنه "معلم مهم" ، والذي من شأنه أن يجلب 2 ميجاوات إضافية من قدرة توليد الكهرباء.

على مدى السنوات ال 15 الماضية، أثر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم بشدة على الاقتصاد وأجج الغضب ضد الحزب الحاكم التاريخي في البلاد، المؤتمر الوطني الأفريقي، مع الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، يمكن أن ينخفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50٪، ويفقد أغلبيته المطلقة في البرلمان لأول مرة.

على مدى السنوات ال 15 الماضية، أثر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم بشدة على الاقتصاد وأجج الغضب ضد الحزب الحاكم التاريخي في البلاد، المؤتمر الوطني الأفريقي، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العام المقبل.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، يمكن أن ينخفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50٪، ويفقد أغلبيته المطلقة في البرلمان لأول مرة.

بعد سنوات من سوء الإدارة والفساد في عهد الرئيس جاكوب زوما (2009-2018) ، أصبحت شركة الطاقة المملوكة للدولة Eskom غير قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء للبلاد من محطات الطاقة القديمة وسوء الصيانة.

تم إغلاق وحدة واحدة في محطة Koeberg للطاقة النووية لمدة عام تقريبا لإطالة عمر الموقع لمدة 20 عاما. وتم إغلاق الوحدة الثانية هذا الأسبوع للصيانة.