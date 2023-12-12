كبار السن يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالفيوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

شهدت اللجنة الرئيسية بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواي في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، توافد كثيف لكبار السن، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأخيرة من نهاية الاقتراع على اختيار رئيس الجمهورية الجديد من بين أربعة مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي.

وفي إحدى اللجان بقرية النصارية انتقل القاضى المسؤول عن العملية الانتخابية إلى فناء المدرسة التي يقع بها مقر اللجنة لاستقبال إحدى السيدات التي لا تقوى على النزول من مركبة "توكتوك"، ليسلمها بطاقة التصويت للإدلاء بصوتها.

يذكر أن الانتخابات في الفيوم تُجرى في 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، وتستقبل مليونين و147 ألف ناخب وناخبة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.