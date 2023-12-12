محافظة القليوبية تستجيب لمواطن من ذوي الهمم يرغب في المشاركة بالانتخابات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

وجهت محافظة القليوبية بالتنسيق مع إسعاف القليوبية بنقل المواطن عاطف محمود النازي (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه بمدرسة الشهيد حمدي سعيد بالخليفة المأمون بمحافظة القاهرة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا بطلب المواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وجرى التنسيق مع إسعاف القليوبية وعلى الفور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرًا لحالته الصحية وجرى نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية وإعادته مرة أخرى لمنزله بحي شرق شبرا الخيمة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.