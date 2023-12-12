زحام قبل ساعات من غلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شهد عدد من اللجان الانتخابية بمراكز وقرى محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، إقبال كثيف من المواطنين الراغبين في التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطحب عدد من الأهالي أطفالهم رافعين أعلام مصر وسط أجواء احتفالية مميزة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119 مغتربًا، بينما تضم المحافظة 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.