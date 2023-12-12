الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات الدراسين برواق الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بمراحلها الثلاثة (تمهيدية ومتوسطة وتخصصية)، اليوم الثلاثاء، بحضور المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر الدكتور عبدالمنعم فؤاد، ومدير الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، مقدما التهنئة لكل الناجحين ومتمنيا لهم مزيد من التوفيق.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد إنه تقدم للاختبارات من 27 محافظة (10117) دارسا، حضر منهم (6297) دارسا، ونجح منهم (5670) دارسا، بنسبة نجاح عامة بلغت 90%، مبينا أن هذه الاختبارات استمرت لمدة ستة أشهر متواصلة.