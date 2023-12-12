بسبب قصف غزة عشوائيًا.. بايدن يطالب نتنياهو بتغيير حكومته الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه لابد لنتنياهو من تغيير حكومته التي بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير حكومته.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن بايدن يقول إن نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا لدولة فلسطينية في المستقبل.

ومن جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن نتنياهو يجب أن يغير تركيبة حكومته.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمستشفى كمال عدوان، في شمال قطاع غزة تحتجز مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، وكافة الطواقم الطبية بما فيها الطواقم النسوية.

وحسب الدكتور أشرف القدرة، فإن الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان، يتعرض للاستجواب تحت التهديد داخل قسم قسم الطوارئ، كما أنّ الاحتلال يشدد حصاره على مستشفى كمال عدوان وحول قسم الطوارئ إلى ثكنة للتحقيق.

وقالت حركة حماس، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة، بعد استهدافه بالقصف، وحصاره لأيام، ومنع الماء والغذاء والمستلزمات الطبية عن الجرحى والمرضى والنازحين فيه، ومن ثَمَّ احتجازه للرجال بمن فيهم الطواقم الطبية، محاولة يائسة لحمل أهل القطاع على الرحيل عن مناطقهم في الشمال بعد فشله المتكرر.

وتابعت حماس في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: "أن سياسة قصف وحصار المستشفيات، والتدمير الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، هي جرائم موصوفة بموجب القانون الدولي والإنساني، تحدث بغطاء ودعم كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة فيها، ما يتطلّب موقفاً دولياً موحّداً وجادًّا لوقف هذه الجرائم، وتفعيل آليات المحاسبة والعقاب لهذا الكيان الفاشي".