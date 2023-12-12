باسيل: التمديد حالة غير طبيعية وشاذة واهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق وموقف التيار مبدئي وثابت

اكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي، بان "التمديد حالة غير طبيعية وشاذة واهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف اذا كان موقفنا ان الشخص لا يصلح؟".

واوضح باسيل في مؤتمر صحفي، بأن "التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الامانة واصبح عنوانا لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون"، وذكر بان "اوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي".

واعتبر بان "قائد الجيش جوزيف عون يُنفّذ ​سياسة​ الغرب في ما يخصّ حزب الله وإسرائيل ويُطبّق القرار 1701 بشكل مجتزأ، والمطلوب تنفيذه من جانب اسرائيل ايضا، كما ان قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها، وهناك ضغط ديبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا". ولفت الى ان "القوات تنكرت لموقفها السابق لناحية عدم التشريع الا لناحية تشريع الضرورة، بسبب الضغط الدولي".