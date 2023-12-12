المشاط للقوات المسلحة اليمنية: عليكم بذل أقصى الجهود لضرب الأعداء ورفع مستوى الجهوزية

ذكر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" مهدي المشاط، في رسالة وجهها للقوات المسلحة اليمنية، أنّه "أمام هذه التحديات الكبيرة والأخطار المحدقة، وأمام التصعيد للعدو الاسرائيلي الخطير والمعلن يجب علينا وعليكم بذل أقصى الجهود لضرب الأعداء، ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات واثقين بنصر الله".

وأشاد المشاط بـ"مواقف رجال القوات المسلحة وأبطال الجيش اليمني وهم يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان".

وأشار إلى أنّ "الأمة الإسلاميّة تخوض مرحلة حساسة في صراعها مع العدو الأميركي الذي طغى في الأرض وأكثر فيها الفساد، وجرائمه اليوم في غزة ليست جديدة، بل هي نقطة واحدة فقط في سجل جرائمه البشعة بحق البشرية، منذ نشأته وظهوره".

وأوضح المشاط أنّ "دفاعنا عن فلسطين وعن القدس ومساندة غزة في هذه المعركة الكبيرة والظروف القاهرة، لهو دفاع عن اليمن وعن الأمة والبشرية جمعاء وعلينا أن نحمد الله ونشكره أن وفقنا للوقوف هذا الموقف المتقدم في الانتصار للمستضعفين من عباده".