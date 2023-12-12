نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مالك الناقلة التي استهدفتها حركة "أنصار الله" عبر القوات المسلحة اليمنية، قوله إنّ "الناقلة كانت متجهة لإيطاليا، وبها شحنة من الوقود الحيوي".
ولفت إلى أنّ "الناقلة تم إعدادها لنقل الشحنة من ميناء أسدود في كانون الثاني".
وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القواتُ البحريةُ نفذت عملية عسكرية نوعية ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر مالك الناقلة المستهدفة من قبل "أنصار الله": الناقلة أُعدّت لنقل شحنة من الوقود الحيوي من ميناء أسدود لإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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