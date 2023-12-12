"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة بليدا دون وقوع اصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة بليدا، ما أدى إلى احتراق المنزل المستهدف دون وقوع اصابات.

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