أعلن البنك الدولي اليوم عن تمويل جديد قدره 20 مليون دولار لتوفير الإغاثة الطارئة للسكان في غزة بما يشمل 10 ملايين دولار لقسائم الطعام والعبوات الغذائية.
وأوضح البنك الدولي في بيان، إن "المساعدات التي ستصل إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص تأتي في إطار حزمة إغاثة أكبر إلى غزة بقيمة 35 مليون دولار".
وأضاف البيان أنه "تم بالفعل تسليم مبلغ أولي قدره 15 مليون دولار من المساعدات الطارئة".
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يعلن عن تمويل قدره 20 مليون دولار لتوفير الإغاثة الطارئة للسكان في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.