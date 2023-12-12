البنك الدولي يعلن عن تمويل قدره 20 مليون دولار لتوفير الإغاثة الطارئة للسكان في غزة

أعلن البنك الدولي اليوم عن تمويل جديد قدره 20 مليون دولار لتوفير الإغاثة الطارئة للسكان في غزة بما يشمل 10 ملايين دولار لقسائم الطعام والعبوات الغذائية.

وأوضح البنك الدولي في بيان، إن "المساعدات التي ستصل إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص تأتي في إطار حزمة إغاثة أكبر إلى غزة بقيمة 35 مليون دولار".

وأضاف البيان أنه "تم بالفعل تسليم مبلغ أولي قدره 15 مليون دولار من المساعدات الطارئة".