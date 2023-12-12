هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "إسرائيل تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي في البحر الأحمر".

ويأتي ذلك في وقت تستمر حركة "أنصار الله" بتهديد السفن الإسرائيلية وأي سفينة متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية باعتبارها هدفًا مشروعًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القواتُ البحريةُ نفذت عملية عسكرية نوعية ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".