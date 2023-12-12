رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا يدعمون الجهود الدولية العاجلة لوقف إطلاق نار دائم في غزة

اكد رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان مشترك، "دعم الجهود الدولية العاجلة لوقف إطلاق نار دائم في غزة".
واردف البيان "نحن قلقون إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة، وثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين". وشدد على ان "وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، ولا بد لحماس من إطلاق سراح جميع الاسرى ووقف استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية".
واكد رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا "معارضة أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته".
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