عبد اللهيان: إسرائيل وأميركا لا يمكنهما القضاء على حماس ولا تحرير للاسرى الا عبر حل سياسي

اشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى إن "إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدا من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإن اسرائيل لا يمكنها تحرير الاسرى في غزة إلا من خلال حل سياسي للصراع".

وفي كلمة ألقاها بالأمم المتحدة في جنيف، وصف أمير عبد اللهيان حماس بأنها "حركة تنشد الحرية"، وأضاف قائلا "لن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة أبدا من القضاء على حماس". وذكر أن "إسرائيل لا يمكنها تحرير الاسرى الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها الدامي في السابع من تشرين الأول من خلال الحرب". واوضح إنه "لا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالحل السياسي".