"القسام" كشفت عن عملية أدّت لمقتل 15 جنديًا إسرائيليًا وكمين أصاب عشرات الجنود في مخيم جباليا

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام وبعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا أبلغوا بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة صهيوني معزز يوم الثلاثاء الماضي، حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية- تلفزيونية" بهم ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح".

ولفتت إلى أنّه "كما تقدمت قوة صهيونية راجلة بعد يومين باتجاه مبنى تحصن فيه عدد من المجاهدين قرب بركة أبو راشد وبعد تفجيرها لبوابة المبنى وأثناء دخلوها استهدفها المجاهدون بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها وملاحقتها من مكان إلى آخر وأكد المجاهدون قتل 15 جندياً منهم".