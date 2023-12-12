اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن بانه "على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تغيير حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، ولفت الى ان "إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على غزة". واكد بايدن بان سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا. واوضح بان "حكومة نتنياهو لا تريد حل الدولتين".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: على نتانياهو تغيير حكومته وإسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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