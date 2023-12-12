"حزب الله": استهدفنا موقع ‏بياض بليدا ونقاط انتشار جنود الاحتلال بمحيط موقع العاصي وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‏15:35 ‎من ‌‎بعد ظهر يوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏15:35 ‎من ‌‎بعد ظهر يوم الثلاثاء 12-12-2023 نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة".