أسامة حمدان: لا تفاوض بخصوص الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار ولن يحقق نتانياهو هدفًا له في غزة

شدد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، على أنّ "الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقوّمات الحياة في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي".

وفي مؤتمر صحفي أقامته "حماس" في بيروت حول الحرب على غزة، لفت إلى أنّه "بات لزامًا على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان".

وذكر حمدان أنّ "في اليومين الماضيين فقط ارتكب العدو الصهيوني 25 مجزرة"، وأنّ "الاحتلال يحاول مواجهة خسائره بعرض صور مفبركة ووهمية"، موضحًا أنّ "العدو فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي".

وأشار إلى "أننا نجدد تأكيدنا على موقف شعبنا الرافض لكل مخططات التهجير"، شاكرًا "كل من وقف إلى جانبنا من إخواننا العرب لإفشال مخطط التهجير".

وأعلن حمدان أنّ "لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّه "لن يحقق نتانياهو هدفا له في غزة".