"القسام" أعلنت استهداف قوة إسرائيلية شرق خانيونس وإسقاط 5 منهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ لها، أنّ "مجاهدينا اشتبكوا مع قوة صهيونية في بلدة القرارة شرق خانيونس وأسقطوا 5 منهم بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق، أكّدت كتائب القسام استهداف تحشيدات للجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.
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