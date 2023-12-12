"القسام" أعلنت استهداف قوة إسرائيلية شرق خانيونس وإسقاط 5 منهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ لها، أنّ "مجاهدينا اشتبكوا مع قوة صهيونية في بلدة القرارة شرق خانيونس وأسقطوا 5 منهم بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، أكّدت كتائب القسام استهداف تحشيدات للجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.