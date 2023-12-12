اللقاء الديمقراطي: للتمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري

اكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، "موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الاسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان".

وفي الملف التربوي، دعت الكتلة إلى إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية على أساس الكفاءة وحاجة الجامعة، وإنصاف المتعاقدين بحوافز حقيقية تمكّنهم من ممارسة عملهم.

كما بحثت الكتلة في الملفات المعيشية والحياتية، وذكّرت بضرورة معالجة أزمة أدوية السرطان والأمراض المستعصية، مشددة على أن هذا الأمر هو مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً، ولا بد من توفير الإعتمادات اللازمة لتأمين الأدوية للمرضى وعدم تعريض حياتهم للخطر، فأبسط حقوقهم هي تأمين علاجهم اللازم، اذ إن الصحة ليست ترفاً بل من واجبات الدولة أن توليها الاهتمام المطلوب.

على صعيد آخر، ناقشت الكتلة قضية دقيقة تكبر مخاطرها الاجتماعية يوماً بعد يوم، داعية إلى التنبه لها، وهي ما يجري من استنزاف الأموال في بعض الألعاب أو الشركات الوهمية او الميسر online، وأكدت إلزامية إقرار قانون في مجلس النواب يحمي الناس وأجيالنا من هذه الآفات.