ميقاتي التقى غراندي: مفوضية اللاجئين سلّمت الأمن العام داتا النازحين والأفكار بالاجتماع كانت متقاربة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، أنّ "اجتماعنا كان مثمرًا وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الامن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين، ويجري حاليًا فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجلين لدى المفوضية، واستطيع القول إن الافكار كانت متقاربة".

ولفت إلى أنّ "لبنان تحمّل القسم الاكبر من عبء النازحبن لاعتبارات انسانية ولكن لا يمكننا الاستمرار في هذا الامر على حساب لبنان واللبنانيين والدولة اللبنانية، خصوصا وأننا نشهد ان معايير حقوق الانسان تنتهك كما يحصل في غزة".

وأوضح ميقاتي "أننا نشجع المفوضيّة على تحويل دعمها للنازحين السوريين عبر مشاريع تحفيزية في بلدهم تشجعهم على العودة وليس البقاء كنازحين في لبنان".