غراندي: اتفقنا مع سوريا على فتح مكتب تنسيق لمفوضية اللاجئين عند الحدود اللبنانية السورية لضبط حركة النزوح

شدد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، على "أننا نقدر ما يقوم به لبنان في ما خص استضافة النازحين السوريين، والتعاون بناء بيننا وبين الحكومة اللبنانية والامن العام اللبناني، ولقد أثمرت هذه العلاقة بتسليم الداتا للامن العام اللبناني".

وأكّد أنّ "هناك مشكلة نازحين في اكثر من بلد وهذا يشكل تحديا للمفوضية لان الدعم المادي ليس كما قبل، كما أننا نعتقد بأن الحل الامثل هو في دعم النازحين في سوريا ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت".

وأعلن غراني عن التوصل "مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية السورية وهذا ما سيضبط حركة النزوح".

ويأتي ذلك، عشية مشاركة ميقاتي في"المنتدى العالمي للاجئين" الذي بفتتح اعماله غدا الاربعاء والقائه كلمة في المنتدى.