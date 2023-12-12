نتانياهو: لدينا اختلاف مع أميركا على اليوم التالي بعد الحرب بغزة ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه "لدينا اختلاف مع الولايات المتحدة الأميركية على اليوم التالي بعد الحرب (ما بعد الحرب) في غزة، ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب"، وفق تعبيره، كما أشار إلى أنّه لن يسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان".