ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّه "لدينا اختلاف مع الولايات المتحدة الأميركية على اليوم التالي بعد الحرب (ما بعد الحرب) في غزة، ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو".
ولفت إلى أنّ "إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب"، وفق تعبيره، كما أشار إلى أنّه لن يسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: لدينا اختلاف مع أميركا على اليوم التالي بعد الحرب بغزة ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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